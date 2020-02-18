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BEYLİKDÜZÜ'NDE İSKİ'NİN ÇALIŞMALARINDA DOĞALGAZ BORUSU DELİNDİ

BEYLİKDÜZÜ'nde İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı sırada doğalgaz boru hattı delindi.

18.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:59BEYLİKDÜZÜ'NDE İSKİ'NİN ÇALIŞMALARINDA DOĞALGAZ BORUSU DELİNDİ
BEYLİKDÜZÜ'nde İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı sırada doğalgaz boru hattı delindi. Sızıntı paniğe neden olurken, gaz akışı, olay yerine gelen ekiplerce kesildi.

Olay saat 10.00'da Mahallesi, 92. Sokakta meydana geldi. İSKİ ekiplerinin alt yapı çalışması yürüttüğü sırada iş makinesi doğalgaz boru hattını deldi. Ekipler sızıntının olduğu noktadan uzaklaşırken, durum İGDAŞ ve polis ekiplerine verildi. Sızıntı paniğe neden olurken, olay yerine gelen ekipler gaz akışını keserek sızıntıyı durdurdu. Hatta hasar gören kısmın tamiri için çalışma başlatıldı

Görüntü Dökümü:

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-Kazı yapılan bölümden görüntü

-Ekiplerin gelmesi

-İş makinesinden ve çalışanlardan görüntü

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Yakuplu, Güncel

Kaynak: DHA

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