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Beylikdüzü'nde kaçak tıraşa şok baskın...Müşterilerine "amcamın oğulları dedi" cezadan kaçamadı

Beylikdüzü'nde kaçak tıraşa şok baskın.

14.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:16
Beylikdüzü 'nde kaçak tıraşa şok baskın...Müşterilerine "amcamın oğulları dedi" cezadan kaçamadı
İSTANBUL - İstanbul 'da Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir erkek kuaförünün faaliyet halinde olduğunu öğrenen polisler baskın yaptı. Traş yapan berber, müşterileri için "amcamın oğlu memlekete gidecekler" dese de cezadan kaçamadı.
Beylikdüzü Gürpınar'da Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle kapalı olması gereken bir erkek kuaförünün açık olduğu ihbarını alan Beylikdüzü polis ekipleri baskın yaptı. Sandalyede bir genci tıraş ederken, bir müşterisini de bekletirken yakalanan Ş.A'ya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 3 bin 150 TL para cezası uygulanırken, iş yeri kapatıldı. Polisleri görünce şok olan berber ise müşterleri için "amcamın oğlu memlekete gidecekler" dese de cezadan kaçamadı. Beylikdüzü’nde kaçak tıraşa şok baskın...Müşterilerine ’amcamın oğulları dedi’ cezadan kaçamadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Beylikdüzü, İstanbul, 3. Sayfa
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