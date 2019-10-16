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Beylikdüzü'nde kaçak vücut geliştirme ilacı imalathanesine baskın

Ersan SAN İSTANBUL DHABeylikdüzü'nde merdiven altı diye tabir edilen kaçak vücut geliştirme ilacı imalathanesine yönelik olarak düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 5 bin 948 kutu ilaç ele geçirildi.

16.10.2019 19:15
Ersan SAN İSTANBUL DHA
Beylikdüzü'nde merdiven altı diye tabir edilen kaçak vücut geliştirme ilacı imalathanesine yönelik olarak düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, 5 bin 948 kutu ilaç ele geçirildi.
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde merdiven altı diye tabir edilen imalathanede kaçak vücut geliştirme ilaçları üretildiği bilgisine ulaşarak harekete geçti. Ekipler, Ahmet Yıldız Sokak üzerinden bulunan adrese ani baskın düzenledi. Baskında Muhammet Ç. adlı bir şüpheli gözaltına alınırken imalathanedeki aramada 5 bin 948 kutu, sağlıksız koşullarda üretilen, kaçak vücut geliştirme ilacı ele geçirildi. İlaçların piyasa değerinin yaklaşık 45 bin lira olduğu değerlendiriliyor.
Şüpheli emniyet müdürlüğüne getirilerek sorguya alınırken polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.
Beylikdüzü'nde kaçak vücut geliştirme ilacı imalathanesine baskın

Beylikdüzü, Güncel

Kaynak: DHA

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