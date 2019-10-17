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Beylikdüzü'nde kadın sürücünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Beylikdüzü'nde lüks otomobilli kadın sürücünün çarptığı 79 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

17.10.2019 11:25Beylikdüzü'nde kadın sürücünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde lüks otomobilli kadın sürücünün çarptığı 79 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LT 4696 plakalı lüks araçlı kadın sürücü bulvar üzerinde Gürpınar istikametine seyir halindeydi. Bu sırada yolun karşısında bulunan postaneye fatura ödemeye giden Mihyeddin Bezan (79) yaya geçidi olmayan yerden karşıya geçmeye çalıştı. Bir anda yola çıktığı iddia edilen Bezan'a kadın sürücü aracıyla çarptı. Metrelerce havalanan yaşlı adam kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
(İHA)

Beylikdüzü, Selim, Güncel

Kaynak: İHA

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