Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

BEYLİKDÜZÜ'NDE KAMYON İÇİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

BEYLİKDÜZÜ Kumcular Yolu Caddesi'nde yol kenarındaki arızalı TIR'ı fark etmeyen kamyon sürücüsü kaza yaptı.

15.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:20
BEYLİKDÜZÜ'NDE KAMYON İÇİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI
BEYLİKDÜZÜ Kumcular Yolu Caddesi'nde yol kenarındaki arızalı TIR'ı fark etmeyen kamyon sürücüsü kaza yaptı. Kamyon içinde sıkışan sürücüyü itfaiye erleri kurtarırken Kumcular Yolu Caddesi'nde trafik durma noktasına geldi.

Kaza, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Kumcular Yolu Caddesi D-100 istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 DN 1052 kamyon sürücüsü Alican Ç., Ambarlı Limanı'ndan D-100 istikametine seyir halindeyken yol kenarında arıza yapan 34 GA 4478 plakalı TIR'ı fark etmeyince arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile Alican Ç.'nin kullandığı kamyonun ön kısmı sürücü kabininin olduğu bölüme doğru çökünce Alican Ç.' kamyon içinde sıkıştı. Ayakları sıkışan sürücü için önce yoldan geçen diğer sürücüler kurtarma çalışması yaptı. Bir TIR'a bağlanan halat ile kamyonun iç tarafa çöken kısmı düzeltilmeye çalışıldı ancak sürücü Alican Ç. sıkıştığı yerden kurtarılamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü kurtardı. Ambulans gelene kadar kamyonun içinde bekletilen sürücüye polis ekipleri de alkol testi yaptı. Sağlık ekipleri de kabin içindeki sürücüye önce boyunluk taktı. Kurtarma çalışmalarının ardından Alican Ç., sedye ile ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Beylikdüzü, İtfaiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı
Haberler ›› Güncel ››BEYLİKDÜZÜ'NDE KAMYON İÇİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:36: Kılıçdaroğlu, Dünya Sanat Günü'nü kutladı - Haber 17:36: İran'dan Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü kararına tepki - Haber 17:34: Vatandaş uyarıyı dinlemedi, belediye ekipleri bankları tek tek söktü - Haber 17:34: Hak-İş yeni torba kanun taslağına dair önerilerini hükümete sundu - Haber 17:33: Vali Erin hayırseverlere teşekkür etti - Haber 17:08: Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti - Haber 14:59: Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı - Haberler 13:29: Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak - Ekonomi 10:11: Son dakika: Bakan Albayrak: Biner liralık maddi destek 4,4 milyon aileye daha yapılacak - Ekonomi