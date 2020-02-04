Beylikdüzü'nde Kanser Günü'nde farkındalık semineri

Kanserin yenilmesinde, tıbbi tedavinin yanında, moral, motivasyonun da çok önemli olduğuna dikkat çekilen etkinlikte konuşan Beylikdüzü Belediyesi Meclis 1.Başkan Vekili Serdal Mumcu, "Erken evrede teşhis kanser tedavisinin başarısını artırmaktadır. Bu noktada, kanser taramaları büyük önem taşımaktadır." dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde farkındalık yaratmak ve kanseri yenmede bilinçlenmenin önemine dikkat çekmek amacıyla seminer gerçekleştirdi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen farkındalık seminerine; Medicana International Hospital Hastanesi Genel Müdürü Dr. Çetin Köksal, Beylikdüzü Belediyesi Meclis 1.Başkan Vekili Serdal Mumcu, Prof. Dr. Mutlu Demiray, Beylikdüzü Belediye Protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Seminerin ardından Medicana Müzik Topluluğu, seslendirdiği şarkılarla katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı. Etkinlik sonunda Belediye Meclis Üyeleri tarafından konuşmacılara plaket takdim edildi ve yapılan kura çekiminde de vatandaşlara, çeşitli sağlık hizmetleri hediye edildi.

Köksal: Kanserle Savaşmayı Bıraktığınız Gün, Yenildiğiniz Gündür

Seminerde yaptığı konuşmada, bilinçlenmenin önemine dikkat çeken Medicana International Hospital Hastanesi Genel Müdürü Dr. Çetin Köksal, kendi ailesinde de kanser savaşı verdiğini söyledi ve bu dönemde yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı. Çetin Köksal, "Kanserle savaşmayı bıraktığınız gün, aslında yenildiğiniz gündür. Asla ağlayarak, sızlayarak kanseri yenemezsiniz. Oturup ağlarsak hiçbir şekilde kansere çare olamayız. Kanser güçle yenilebilecek bir şey. Önce Allah'tan sonra da kendinizden o gücü alacaksınız. Biz, Medicana olarak tüm kanserli hastalarımızın yanındayız." şeklinde konuştu.

Mumcu: Günlük Yaşantımızda Alacağımız Önlemlerle Kansere Yakalanma Riskimizi Azaltabiliriz

Beylikdüzü Belediyesi Meclis 1.Başkan Vekili Serdal Mumcu ise konuşmasında fazla kilo, düşük meyve sebze tüketimi, fiziksel aktivite azlığı, sigara, tütün ve alkol kullanımının kansere yol açtığına dikkat çekti ve "Günlük yaşantımızda alacağımız önlemlerle kansere yakalanma riskimizi azaltabiliriz." dedi. Beylikdüzü Belediyesi'nin erken teşhisin tedavideki öneminden hareketle kansere karşı gerekli önlemleri almak için tüm imkanlarını seferber ettiğini söyleyen Mumcu, "Bu amaçla Sağlık İşleri Müdürlüğümüz kanser farkındalık ve ön tanı bilgilendirme çalışmaları kapsamında pek çok faaliyet gerçekleştiriyor. Kanser taramalarının yanı sıra kanser hastası komşularımızın evden hastaneye, hastaneden eve ulaşımını sağlamaya da devam ediyoruz. Talepler doğrultusunda tekerlekli sandalye, hasta yatağı, hasta bezi gibi tıbbi malzemeleri de temin etmekteyiz. Bizler Beylikdüzü'nü yeşiliyle mavisiyle sosyal ve kültürel zenginliğiyle İstanbul'un nefesi yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Etkinliğimizde, konuşmalarıyla kanserle mücadeleye destek veren tüm konuşmacılara teşekkür ediyor, hepinize sağlıklı günler diliyorum." şeklinde konuştu.

Yoğun katılımın gösterildiği seminerde kanserli bir hasta yakını Aylin Döldöş ise konuşmasında, annesinin kansere yakalandığını öğrendiklerinde hissettiklerini, o süreçte yaşadıklarını anlatarak kanserle mücadelede, moralin önemine dikkat çekti. Profesör Dr. Mutlu Demiray 'Hepimiz Risk Altındayız, Kanser Artıyor Ne Yapmalıyız?' konulu konuşmasında, "Kanser hayatımızın bir gerçeği. Her yıl Türkiye'de yaklaşık 200 bin kanser hastası ortaya çıkıyor, bu rakamın ciddi bir kısmı da ileri evre kanserler." dedi ve sigara kullanımının kanser hastalığında ciddi sonuçlar doğurabildiği gerçeğinin altını çizdi.