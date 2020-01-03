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Beylikdüzü'nde kapalı kuaför salonuna silahlı saldırı

Beylikdüzü'nde bir sitedeki pasaj içerisinde bulunan kapalı kuaför salonuna kimliği belirsiz şüpheliler tarafından tabanca ve pompalı tüfekle silahla ateş açıldı.

03.01.2020 00:34 | Son Güncelleme: 03.01.2020 00:39 Beylikdüzü'nde kapalı kuaför salonuna silahlı saldırı

'nde bir sitedeki pasaj içerisinde bulunan kapalı kuaför salonuna kimliği belirsiz şüpheliler tarafından tabanca ve pompalı tüfekle silahla ateş açıldı. Salonun kapalı olması faciayı önlerken, ekipler saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Olay, akşam saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesi'ndeki bir sitedeki pasaj içerisinde yaşandı. İddiaya göre, pasajın giriş katında bulunan kapalı kuaför salonuna kimliği belirsiz iki şüpheli tarafından tabanca ve pompalı tüfekle ateş açıldı. salonunu kurşun yağmuruna tutan şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kuaförün sahibine ulaşarak bilgi verirken, çevrede güvenlik önlemi alıp saldırganların kimliklerini belirlemek için çalışma yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, iş yerinin kapalı olması olası bir faciayı önledi. - İSTANBUL


Beylikdüzü, Kuaför, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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