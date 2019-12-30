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Beylikdüzü'nde kayganlaşan yolda kaza: 1 yaralı

Beylikdüzü'nde yağmurun yağmasından dolayı kayganlaşan yolda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

30.12.2019 00:05 | Son Güncelleme: 30.12.2019 00:05 Beylikdüzü'nde kayganlaşan yolda kaza: 1 yaralı
'nde yağmurun yağmasından dolayı kayganlaşan yolda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde E5 Beylikdüzü Haramidere, İstikameti'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih T. idaresindeki 06 BKY 314 plakalı otomobil, yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazayı gören yolda diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı sürücüye yaptığı ilk müdahalenin ardından Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda oluşan kısa süreli trafik, aracın kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.
(İHA)

Beylikdüzü, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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