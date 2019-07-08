Beylikdüzü'nde konut fiyatı 302.875 TL!

İlçede 1+1'den 6+1'e kadar farklı seçeneklerde konut tipleri bulunuyor. Konut tipine göre dağılıma bakıldığında ortalama değerlerle Beylikdüzü'nde 1+1'lerin fiyatı 186.225 TL, brüt alan 75 m2, geri dönüş süresi 16 yıl; 2+1'ler 227.850 TL, brüt alan 105 m2, geri dönüş süresi 19 yıl; 3+1'ler 369.605 TL, brüt alan 145 m2, geri dönüş süresi 24 yıl; 4+1'ler 606.056 TL, brüt alan 194 m2, geri dönüş süresi 28 yıl.

Ortalama metrekare kira bedeli 10,57 TL

Beylikdüzü'nde kiralık konutlara bakıldığında ise Endeksa verilerine göre ortalama brüt alan 125 m2, ortalama birim kira 10,57 TL/m2. Konut tipine göre dağılımda ortalama değerlerle 1+1'lerin birim metrekare kirası 14,23 TL, brüt alan 75 m2, kira bedeli 1.067 TL; 2+1'lerin birim metrekare kirası 10,56 TL, brüt alan 105 m2, kira bedeli 1.109 TL; 3+1'lerin birim metrekare kirası 9,53 TL, brüt alan 150 m2, kira bedeli 1.430 TL; 4+1'lerin birim metrekare kirası 10,15 TL, brüt alan 200 m2, kira bedeli 2.030 TL.

Son 1 yıllık değer kaybı %1,03

Beylikdüzü'nde son 1 yıl içinde konut fiyatlarında %1,03 düşüş oldu. Gelecek 6 aylık dönemde ise %0,59 oranında düşüş bekleniyor. Yıllık ortalamalara bakıldığında Mayıs 2019 sonu itibarıyla Beylikdüzü'nde konutta en fazla değer kazanan mahalleler sırasıyla Marmara, Barış, Dereağzı, Adnan Kahveci ve Gürpınar.

Amortisman süreleri dikkate alındığında ise Mayıs 2019 sonu itibarıyla Beylikdüzü'nde en hızlı geri dönüşe sahip mahallelerin sırasıyla Cumhuriyet, Beylikdüzü OSB, Yakuplu, Büyükşehir ve Barış olduğu belirtiliyor.