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Beylikdüzü'nde korku dolu anlar; Yangın çıkardı, itfaiyeyi pompalı tüfekle...

Beylikdüzü'nde iş yerini yakan bir kişi elinde silahla tehditler savurdu.

14.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:40
Beylikdüzü'nde korku dolu anlar; Yangın çıkardı, itfaiyeyi pompalı tüfekle...

Beylikdüzü 'nde iş yerini yakan bir kişi elinde silahla tehditler savurdu. İtfaiyenin yangına müdahale etmesine izin vermeyen kişiyi polis ikna etti.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Derviş Eroğlu Caddesi'nde bulunan üstü kapalı buz pistine elinde silahla gelen Ü.Y.P. yangın çıkardı. İhbar üzerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale etmeye hazırlanan itfaiye ekiplerini gören şüpheli, pompalı tüfekle tehditler savurarak, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesini engelledi. Alevlere müdahale edemeyen itfaiye ekipleri durumu polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırgan pompalı tüfekle havaya ateş açarak itfaiye ekiplerini uzaklaştırmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ü.Y.P.'yi kısa sürede ikna etti. Elindeki pompalı tüfeği yeşillik alana atan Ü.Y.P. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ü.Y.P. gözaltına alındıktan sonra, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırganın buz pistinin eski ortaklarından olduğu öğrenilirken, saldırıyı ortaklarıyla arasında yaşanan bir alacak-verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirdiği iddia edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Beylikdüzü, İtfaiye, Güncel
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