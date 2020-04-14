Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Beylikdüzü'nde korku dolu anlar; Yangın çıkardı, itfaiyeyi pompalı tüfekle...

BEYLİKDÜZÜ'nde iş yerini yakan bir kişi elinde pompalı tüfekle tehditler savurdu.

14.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:56
Beylikdüzü'nde korku dolu anlar; Yangın çıkardı, itfaiyeyi pompalı tüfekle...
BEYLİKDÜZÜ'nde iş yerini yakan bir kişi elinde pompalı tüfekle tehditler savurdu. İtfaiyenin yangına müdahale etmesine izin vermeyen kişiyi polis ikna etti. Gözaltına alınan kişinin buz pisti ve kafe olmak üzere iki bölümden oluşan iş yerinin kafe bölümüne ortak olduğu, diğer ortakların kafeyi başka birine devretmesi üzerine  iş yerini benzinle ateşe verdiği öğrenildi.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Derviş Eroğlu Caddesi'nde bulunan üstü kapalı buz pistine elinde silahla gelen 49 yaşındaki Ümit Yaşar P., yangın çıkardı. İhbar üzerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale etmeye hazırlanan itfaiye ekiplerini gören Ümit Yaşar P., pompalı tüfekle tehditler savurarak, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesini engelledi. Alevlere müdahale edemeyen itfaiye ekipleri durumu polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırgan pompalı tüfekle havaya ateş açarak itfaiye ekiplerini uzaklaştırmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı kısa sürede ikna etti. Elindeki pompalı tüfeği yeşillik alana atan saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırgan gözaltına alındıktan sonra, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan  Ümit Yaşar P'nin buz pisti ve kafe olmak üzere iki bölümden oluşan iş yerinin kafe bölümüne 450 bin TL karşılığında ortak olduğu, ancak diğer ortakların kafeyi başka bir kişiye devretmesi üzerine 1,5 litre benzinle iş yerini ateşe verdiği belirlendi.  .


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Beylikdüzü, İtfaiye, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haberler
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı Haberler
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Jeoloji uzmanı, İstanbul’daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı Haberler
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı
Haberler ›› Güncel ››Beylikdüzü'nde korku dolu anlar; Yangın çıkardı, itfaiyeyi pompalı tüfekle... - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:36: Bitlis'te 3 köy ve 9 apartmanda karantina uygulaması yarın sona erecek - Haber 18:36: Manisa'daki yurtta karantina süreleri bitenlerden şarkılı teşekkür - Haber 18:35: Hatay'da koronavirüsü yenen 2 hasta, alkışlarla taburcu edildi - Haber 18:35: Safranbolu Belediyesi ilk çiçek tohumlamasını yaptı - Haber 18:33: Kısmen kapatılan termik santralin açılması için başvuru - Haber 18:11: Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler 16:43: Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi - Spor