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Beylikdüzü'nde korona virüse karşı tek yürek mücadele

Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye'de görülen ilk pozitif korona virüs vakasının ardından ilçede tedbir ve önlemi elden bırakmadı.

12.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:45
Beylikdüzü'nde korona virüse karşı tek yürek mücadele
Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye 'de görülen ilk pozitif korona virüs vakasının ardından ilçede tedbir ve önlemi elden bırakmadı. 'Beylikdüzü Tek Yürek' diyerek 1 aylık süreçte toplamda 3 bin 869 haneye yiyecek yardımı yapılırken, 'Dayanışma Askısı' kampanyasıyla ilk iki günde toplam 194 haneye erzak ulaştı.

Türkiye'de ilk pozitif korona virüs vakasının açıklanmasından bu yana Beylikdüzü Belediyesi tedbir ve önlemi bırakmadı. Bir aylık süreç boyunca belediye ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalarla hijyeni üst seviyede tutarken, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu da perçinledi. Kriz masaları kurarak süreci yöneten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın konuya ilişkin hassasiyetiyle ilk bir aylık zaman zarfında tüm ekipler özveriyle çalıştı. Tedbir uygulamaları kapsamında tüm denetimler zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilirken, Belediye Başkanı Çalık gerek pazar alanları, gerekse iş yerleri olmak üzere düzenli olarak yerinde incelemelerde bulundu.

Dayanışma Askısı ile 194 haneye erzak yardımı

Yeni tip korona virüs salgını boyunca 'Evde Kal Beylikdüzü' çağrısı yapılırken, 65 yaş üzeri yalnız yaşayan vatandaşlar için çağrı merkezi ve sosyal medya üzerinden gelen talepler doğrultusunda günlük alışveriş ve eczaneden ilaç temini hizmeti verildi. Toplamda 5 bine yakın haneye günlük alışveriş, kuru gıda paketi, sebze paketi, günlük sıcak yemek ve kaymakamlık işbirliğiyle gıda yardımı ekipler tarafından ulaştırıldı. Büyük bir katılımın olduğu 'Dayanışma Askısı' kampanyası ile ilk iki günde toplamda 194 haneye erzak kolisi teslim edilirken, Beylikdüzü de tek yürek oldu.

İlçe genelinde toplamda 5 bin 311 dezenfektan paspas apartman girişleri, kamu kurumları ve hastanelere yerleştirilirken, dezenfektan kabin uygulaması da gerçekleşti. Sağlık çalışanlarının da yanında olmaya önem veren belediye evlerine gidemeyen sağlıkçılara Beylikdüzüspor Tesisleri'nin kapılarını açarken, sağlık çalışanları için belediye ekiplerince toplamda 3 bine yakın siperlik üretilerek dağıtıldı. Tüm vatandaşlar için '14 Altın Kural' broşürleri ilçe genelinde dağıtılırken, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık sosyal medya üzerinden de vatandaşlara uyarılarda bulundu. Süreç boyunca belediye çağrı merkezine toplam 20 bin 643 çağrı gelirken, ilgili birim ve müdürlükler gelen konulara ilişkin çalışmalarını sürdürdü.

Dezenfeksiyon işlemleri her gün özenle yapılıyor

Süreç boyunca Veteriner İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında kamu kurumları, ibadethaneler, sağlık kuruluşları, eğitim kurumları gibi bin 220 ortak kullanım alanı dezenfekte edildi. Toplamda 813 taşıt dezenfekte edilirken, 927 bulvar, cadde, sokak ve pazar yeri olmak üzere 530 kilometrelik yol arazöz ile düzenli olarak belediye ekiplerince yıkandı. Vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısı yapılırken, Veteriner İşleri Müdürlüğünün her gün 50 ayrı noktada 800 kilogram mama ile yaptığı besleme çalışmalarıyla patili dostlar da unutulmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Türkiye, Güncel
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