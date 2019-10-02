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Beylikdüzü'nde kültür sanat sezonu açıldı

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM), kültür sanat sezonunu açtı.

02.10.2019 14:13Beylikdüzü'nde kültür sanat sezonu açıldı
Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM), kültür sanat sezonunu açtı.

Beylikdüzü Belediyesinin Ekim ayı sanat etkinlikleri kapsamında "Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım" isimli tek kişilik müzikli gösteri sanatseverlerle buluştu. Oyuncu Fırat Tanış, Yunus Emre'den Pir Sultan Abdal'a ve Aşık Veysel'e uzanan Anadolu erenlerinin sözlerine ve deyişlerine yer verilen oyunda, okuduğu şiirlerle anlattığı rivayetlerle izleyicilerin ruhuna dokundu. Fırat Tanış'a sahnede Cem Erdost İleri, Mehmet Taylan Ünal, Mesut Ulusan ve Sitar Sertaç Şanlı, enstrümanlarıyla eşlik etti. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, Fırat Tanış, Beylikdüzü, Güncel

Kaynak: İHA

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