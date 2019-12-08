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BEYLİKDÜZÜ'NDE MAKAS ATARKEN BARİYERLERE ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA

Beylikdüzü'nde bir otomobil makas atmaya çalışırken kaza yaptı.

08.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:41BEYLİKDÜZÜ'NDE MAKAS ATARKEN BARİYERLERE ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA

'nde bir otomobil makas atmaya çalışırken kaza yaptı. O anlar arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza Beylikdüzü D-100 Karayolu Edirne İstikameti Güzelyurt Metrobüs durağının yakınında dün 20.45'te meydana geldi. Makas atarak gelen bir otomobil sürücüsü son olarak yine otomobiliyle makas atmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybedip en sağ şeritten en sol şeride geçerek metrobüs yolunu ayıran bariyerlere çarptı. Kazadan sonra durmayan otomobili sürücüsü direksiyonu sağa kırarak en sağ şeride çekti. Sürücünün hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı o anlar arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Aracın ilerlemesi

-En sol şeride geçmesi

-Aracın en sağ şeritteki bariyere çarpması

-Aracı en sol şeride çekmesi

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Beylikdüzü, Güncel

Kaynak: DHA

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