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Beylikdüzü'nde makas atarken bariyerlere çarptı; o anlar kamerada

BEYLİKDÜZÜ'nde bir otomobil makas atmaya çalışırken kaza yaptı.

08.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:47Beylikdüzü'nde makas atarken bariyerlere çarptı; o anlar kamerada
BEYLİKDÜZÜ'nde bir  otomobil makas atmaya çalışırken kaza yaptı. O anlar arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza D-100 Karayolu Edirne İstikameti Güzelyurt Metrobüs durağının yakınında dün 20.45'te meydana geldi. Makas atarak gelen bir otomobil sürücüsü son olarak yine otomobiliyle makas atmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybedip en sağ şeritten en sol şeride geçerek metrobüs yolunu ayıran bariyerlere çarptı. Kazadan sonra durmayan otomobili sürücüsü direksiyonu sağa kırarak en sağ şeride çekti. Sürücünün hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı o anlar arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı.


- İstanbul

Beylikdüzü, Güncel

Kaynak: DHA

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