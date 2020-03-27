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BEYLİKDÜZÜ'NDE MASKE SATIŞI KAVGASI : 4 YARALI

Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

27.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:19
BEYLİKDÜZÜ'NDE MASKE SATIŞI KAVGASI : 4 YARALI

Beylikdüzü 'nde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sitenin içindeki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre iki taraf arasında maske satışı nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma büyüyünce taraflar silahlarını ateşledi. Çıkan silahlı kavgada birisi kadın toplam 4 kişi yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de iş yeri içinde incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İş yerinin bulunduğu binadan görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

caddeden görüntü


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Beylikdüzü, Polis, Güncel

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