Beylikdüzü'nde miniklerden korona şarkısı
Beylikdüzü'nde miniklerden korona şarkısı Beylikdüzü'nde ilkokul öğrencileri Mozart'ın Türk marşına klip çekerek "evde kal" çağrısında bulundu.
12.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:02
İSTANBUL - Beylikdüzü'nde ilkokul öğrencileri Mozart 'ın Türk marşına klip çekerek "evde kal" çağrısında bulundu. Beylikdüzü Mehmet Gesoğlu İlkokulu 3/D sınıfı öğrencileri Mozart'ın Türk marşını korona virüse uyarlayarak klip çekti. Çektikleri videoda büyüklerden evde kalmalarını isteyen minikler, büyük beğeni topladı.
Kaynak: İHA
Etiketler: Beylikdüzü, Mozart, Genel