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Beylikdüzü'nde miniklerden korona şarkısı

Beylikdüzü'nde miniklerden korona şarkısı Beylikdüzü'nde ilkokul öğrencileri Mozart'ın Türk marşına klip çekerek "evde kal" çağrısında bulundu.

12.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:02
Beylikdüzü 'nde miniklerden korona şarkısı
İSTANBUL - Beylikdüzü'nde ilkokul öğrencileri Mozart 'ın Türk marşına klip çekerek "evde kal" çağrısında bulundu.
Beylikdüzü Mehmet Gesoğlu İlkokulu 3/D sınıfı öğrencileri Mozart'ın Türk marşını korona virüse uyarlayarak klip çekti. Çektikleri videoda büyüklerden evde kalmalarını isteyen minikler, büyük beğeni topladı. Beylikdüzü’nde miniklerden korona şarkısı

Kaynak: İHA

Etiketler: Beylikdüzü, Mozart, Genel
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