Haberler » Güncel » Beylikdüzü'nde okulun çatısı uçtu - Haber

Beylikdüzü'nde okulun çatısı uçtu

Beylikdüzü'nde Büyükşehir İlkokulu'nun çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

30.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:36 Beylikdüzü'nde okulun çatısı uçtu
'nde Büyükşehir İlkokulu'nun çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.
'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.
Beylikdüzü'nde Büyükşehir Mahallesi'ndeki Büyükşehir İlkokulu'nun çatısı, fırtınanın etkisiyle okulun bahçesine uçtu.
Durumun verilmesi üzerine Beylikdüzü Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek, çatıdan düşen parçaları topladı. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan okulda öğrenci bulunmaması sayesinde can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Beylikdüzü, İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:00   Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı - Haber
16:00   Kızın"anne" feryadı yürekleri dağladı: "Annemi o adamın elinden alamadım" - Haber
16:00   "Türkiye'nin otomobili için siparişleri almaya başladık" - Haber
16:00   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devrim otomobilinin önünü kestiler ama 'Devrin Otomobili'nin önünün... - Haber
15:54   Fırtınadan kaçan gemiler Sinop Limanı'na sığındı - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
13:35   Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
30.12.2019 16:04:40