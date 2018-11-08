Beylikdüzü'nde, Organ Bağışının Önemi Anlatıldı

Organ Bağışı Haftası"na dikkat çekmek amacıyla düzenlenen seminere katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hayati öneme sahip organ bağışının ülkemizde, istenilen seviyede olmaması üzüntü verici bir durum…Bu bakımdan, hepimiz el birliğiyle bir adım atmalı ve bu konudaki eksikliğimizi gidermeliyiz." dedi.

Beylikdüzü Belediyesi'nin"Organ Bağışı Haftası"na dikkat çekmek amacıyla düzenlediği seminer BAKSM Beylikdüzü Sahnesi'nde gerçekleşti. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği seminerde, İstinye Üniversitesi Liv Hospital Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan ile Organ Nakli Koordinatörü Ayşe Özkan, organ bağışı ve nakli konusunda katılımcılara bilgiler aktardı. Seminerde yaptığı konuşmada, vatandaşları organ bağışı yapmaya davet ederek kendi de organ bağışında bulunan Belediye Başkanı İmamoğlu "Ülke olarak organ nakli konusunda iyi, başarılı; bağış konusunda ise ne yazık ki gerideyiz. Başarılı akademisyenlerimizin hızına toplum olarak, bilinç olarak yetişemiyoruz." diye konuştu.

ÖZKAN, ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONUSUNDA BİLGİLER AKTARDI

Seminerde, İstinye Üniversitesi Liv Hospital Organ Nakli Koordinatörü Ayşe Özkan, katılımcılara organ nakli, beyin ölümü, hangi organların naklinin yapıldığı, organ naklinde bulunabilecekler, bağışlanan organların kimlere nakledileceği, organ bağışında bulunmak isteyenlerin başvuruda bulunabileceği yerler ve organ bağışının dinen caiz olup olmadığıyla ilgili bilgiler aktardı. Özkan, organ bağışının önemine dikkat çektiği sunumunda "Biz, insanlar yaşasın istiyoruz. Hayatı sona ermiş bir bireyin organları toprak olmasın, organ nakli bekleyen bir başkasına hayat olsun diye çalışıyoruz. Her bağış, yeni bir hayattır." şeklinde konuştu.

DİNÇKAN: "ORGAN BAĞIŞI ÇOK KIYMETLİ"

İstinye Üniversitesi Liv Hospital Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan ise seminerde yaptığı konuşmada, "Organ bağışı çok kıymetli… Sağlıklıyken bir karar vermeniz gerekiyor. Bir gün sizin veya yakınlarınızın da organ nakline ihtiyacı olabileceğini lütfen aklınızdan çıkarmayın." dedi. Dinçkan, sözlerini "Biz, vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda bilinçlendirmek istiyoruz. Hedefimiz, organ bağışını arttırmak… Bunu sağlamak için çalışmaya ve anlatmaya devam edeceğiz." diyerek noktaladı.