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Beylikdüzü'nde otel alev alev yandı

Beylikdüzü'nde 5 katlı bir otelin yemekhane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

19.03.2020 08:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 08:21
Beylikdüzü'nde 5 katlı bir otelin yemekhane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede alevlere dönüşürken, müşteriler itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Yangın, sabah saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi 57. Sokaktaki 5 katlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin yemekhane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar durumu itfaiyeye bildirirken, müşterileri uyandırdı.
Çıkan yangın kısa sürede alevlere dönüşerek otelin dış cephesinin büyük bir bölümünü kapladı. Mahsur kalan müşteriler olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Tahliye çalışmasıyla birlikte yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangında otelin dış cephesinde maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan, yangın vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Çıkan yangının kesin sonucu yapılacak incelemenin ardından belli olacak.
(İHA) Beylikdüzü’nde otel alev alev yandı

Kaynak: İHA

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Beylikdüzü'nde otel alev alev yandı
Etiketler : Beylikdüzü, Güncel

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