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Beylikdüzü'nde otelin dış cephesi yandı

BEYLİKDÜZÜ'nde bir otelin dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

19.03.2020 07:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 07:24
Beylikdüzü'nde otelin dış cephesi yandı
BEYLİKDÜZÜ'nde bir otelin dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

Yangın saat 05.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi D-100 Yan yolda bulunan bir otelde çıktı. 4  katlı otelin arka tarafında bulunan  dış cephe kaplaması henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Büyüyen alevler diğer cepheye de sıçradı. Otel çalışanları durumu itfaiye ekiplerine haber verirken, otelde bulunan müşterilerde dışarı çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda binada maddi zarar meydana gelirken, her hangi bir yaralanma yaşanmadı. 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Yakuplu, İtfaiye, Güncel

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