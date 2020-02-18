Beylikdüzü'nde otomobil içinde ölü bulundu

BEYLİKDÜZÜ'nde bir kişi otomobil içinde ölü bulundu.

Komşularının tanıyarak haber vermesi üzerine yalın ayak koşarak olay yerine gelen kardeşi büyük üzüntü yaşadı.

Olay saat 10.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi, Pekmez Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobilin bir ağaca çarpmış vaziyette, kaldırımda durduğunu gören mahalle sakini, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları otomobildeki kişinin adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

KOMŞULARI TANIDI

Otomobile yaklaşan çevre sakinleri, içindekinin 75 yaşındaki komşuları Hikmet İlhan olduğunu belirledi. Büyük üzüntü yaşayan komşuları telefonla yine aynı caddede oturan kardeşi Mahir İlhan'ı da aradı. Haberi alan Mahir İlhan evinden yalın ayak koşarak olay yerine geldi. Kardeşinin otomobilinin içinde hareketsiz yattığını gören ve öldüğünü öğrenen Mahir İlhan büyük üzüntü yaşadı. Bir komşuları " Geldim araba buradaydı. Ben sarhoş, yatıyor sandım. İçeri girdim. Kahvaltı yapıyorduk. Dedim 'uyandı mı uyanmadı mı bir bakalım'. Yine baktım yatıyor. kapıyı açtım seslendim cevap vermedi. Ben de polisi aradım" diye konuştu.Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, olay yeri inceleme ekipleri de araçta ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Hikmet İlhan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

- İstanbul