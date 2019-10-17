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Beylikdüzü'nde otomobilin çarptığı yaya öldü

*Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

17.10.2019 12:37
*Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber: Alper KORKMAZ-Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA)
Beylikdüzü'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza sabah saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. 79 yaşındaki Mihyeddin Bezan'a yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Melek A. yönetimindeki 34 LT 4696 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak adam için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bezan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Melek A. ise gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülü Dökümü
Kaza anı güvenlik kamera görüntüsü
Beylikdüzü'nde otomobilin çarptığı yaya öldü

Beylikdüzü, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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