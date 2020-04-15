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Beylikdüzü'nde özel sosyal tesisi kundaklayan şüpheli tutuklandı

Beylikdüzü'nde içinde buz pistinin de bulunduğu özel sosyal tesisi kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

15.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:48
Beylikdüzü'nde özel sosyal tesisi kundaklayan şüpheli tutuklandı
Beylikdüzü 'nde içinde buz pistinin de bulunduğu özel sosyal tesisi kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi Derviş Eroğlu Caddesi'ndeki Yaşam Vadisi'nde bulunan sosyal tesiste yangın çıkardığı ve elindeki silahla itfaiye ekiplerinin geç müdahale etmesine neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Ümit P.'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Derviş Eroğlu Caddesi'ndeki Yaşam Vadisi'nde bulunan özel sosyal tesise dün gelen Ümit P., bidonda getirdiği benzini tesise ve çevresine dökerek burayı ateşe vermişti.
İtfaiye ekiplerini elindeki silahla tehdit ederek yangına müdahale etmelerini geciktiren Ümit P., olay yerine gelen polis ekiplerine silahıyla teslim olmuştu.
Ümit P., ilk ifadesinde, tesis işletmecisiyle aralarında husumet bulunduğunu, bu nedenle eylemi gerçekleştirdiğini söylemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Beylikdüzü, İtfaiye, Güncel
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