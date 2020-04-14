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Beylikdüzü'nde özel sosyal tesiste yangın

Beylikdüzü'nde içinde buz pistinin de bulunduğu özel sosyal tesiste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, tesisi kundakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

14.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:24
Beylikdüzü'nde özel sosyal tesiste yangın
Beylikdüzü 'nde içinde buz pistinin de bulunduğu özel sosyal tesiste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, tesisi kundakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Mahallesi Derviş Eroğlu Caddesi'ndeki Yaşam Vadisi'nde bulunan özel sosyal tesise gelen Ümit P., bidonda getirdiği benzini tesise ve çevresine dökerek burayı ateşe verdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ümit P., iddiaya göre itfaiye ekiplerini elindeki silahla tehdit ederek yangına müdahale etmelerini engelledi.

Saldırgan, daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine silahıyla teslim oldu.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, tesiste hasar oluştu.
Ümit P.'nin emniyette verdiği ifadede, tesis işletmecisiyle aralarında husumet bulunduğunu, bu nedenle eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Beylikdüzü, İtfaiye, Güncel
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