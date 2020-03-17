Beylikdüzü'nde parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı
Beylikdüzü'nde park içerisinde küfür yüzünden çıkan kavgada sırtından ve kalçasından bıçaklanan 20 yaşındaki genç yüzüstü yattığı yerde yardım bekledi.
17.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:37
Beylikdüzü 'nde park içerisinde küfür yüzünden çıkan kavgada sırtından ve kalçasından bıçaklanan 20 yaşındaki genç yüzüstü yattığı yerde yardım bekledi.
Olay, 15.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir park içerisinde yaşandı. İddiaya göre 20 yaşındaki Nurallah H. ile henüz bilinmeyen gençler arasında çıkan kavgada taraflar birbirine küfür etti. Küfür ettiği iddia edilen Afgan uyruklu Nurullah H., şüpheli kişi tarafından kalçasından ve sırtından bıçaklandı. Yaralı genç için çevredeki vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Yaralı genç sağlık ekipleri gelene kadar yüzüstü yatarak kanlar içinde kaldığı yerde yardım bekledi. Hastaneye kaldırılan Nurullah H.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL
Olay, 15.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir park içerisinde yaşandı. İddiaya göre 20 yaşındaki Nurallah H. ile henüz bilinmeyen gençler arasında çıkan kavgada taraflar birbirine küfür etti. Küfür ettiği iddia edilen Afgan uyruklu Nurullah H., şüpheli kişi tarafından kalçasından ve sırtından bıçaklandı. Yaralı genç için çevredeki vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Yaralı genç sağlık ekipleri gelene kadar yüzüstü yatarak kanlar içinde kaldığı yerde yardım bekledi. Hastaneye kaldırılan Nurullah H.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Beylikdüzü, Yakuplu, Polis, 3. Sayfa
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