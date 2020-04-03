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Beylikdüzü'nde polis merkezlerinde koronavirüs salgınına karşı önlemler alındı

Beylikdüzü ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında polis merkezlerinde sosyal mesafeyi koruma amacıyla personelin çalıştığı kısımlara camekan yerleştirildi.

03.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:48
Beylikdüzü'nde polis merkezlerinde koronavirüs salgınına karşı önlemler alındı
Beylikdüzü ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında polis merkezlerinde sosyal mesafeyi koruma amacıyla personelin çalıştığı kısımlara camekan yerleştirildi.



Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı bazı tedbirler aldı. Bu kapsamda ilçedeki polis merkezlerine gelen vatandaşların ateşi ölçülüyor. Ayrıca sosyal mesafeyi korumak amacıyla personelin çalıştığı kısımlara camekan yerleştirildi.

Ekiplerce camekanlara "sosyal mesafeyi koruyalım" yazılı afişler yapıştırılırken, gelen vatandaşlar için giriş ve çıkışa dezenfektan konuldu.

Öte yandan ilçe emniyet ekipleri, sık sık toplu taşıma araçlarını durdurarak sosyal mesafenin korunup korunmadığını kontrol etti, vatandaşlara ve sürücülere bu konuda uyarılarda bulundu.
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Kaynak: AA

Güncel Manşet

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