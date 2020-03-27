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İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir iş yerinde maske satışı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

27.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:15

Beylikdüzü 'nde medikal ürün satışı yapılan bir iş yerinde ticari anlaşmazlık yaşayan iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

SALDIRIDA KULLANILAN SİLAHLARA EL KONULDU

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinde 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili çalışma başlattı. Saldırıda kullanılan iki silaha el koyan ekipler, kavganın medikal ürün satışı yapan iş yerinin 2 çalışanı ile aralarında ticari anlaşmazlık bulunan 2 kişi arasında yaşandığını belirledi.

YARALILARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen sağlık personelince ilk müdahaleleri yapılan ve ambulanslarla bölgedeki farklı hastanelere sevk edilen şüphelilerin tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının normale dönmesinin ardından ifadelerinin alınacağı bildirildi.

İşte olay yerinden kareler;

İstanbul'un göbeğindeki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
İstanbul'un göbeğindeki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
İstanbul'un göbeğindeki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
İstanbul’daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1’i kadın 4 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü, 3. Sayfa, Güncel

Haberin Videosu :

Beylikdüzü'nde göbeğindeki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı

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Haberler ›› 3. Sayfa ››İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı - Haberler
Yorumlar (13)
PAŞALI:Korona virüsünü Çin çıkardı yok Amerika çıkardı diye herkes bir şeyler söylüyor. Aslında korona virüsünü çıkaran bu maskeciler
Cevap Yaz 0 2
VATANDAŞ:Kesin pahalı satıyodur ırz namus hiçbişey kalmamış ki milletde
Cevap Yaz 0 2
TASARIMCI34:Beyinsiz toplum, cahil sürüsü sizi
Cevap Yaz 0 1
FIRSAT:Adamlar bu milleti ençok kim sömürücek kavgası yapıyor merhaba heral de
Cevap Yaz 0 6
YAZIK...:Gerçekten biz ne zaman cani bir millet haline geldik, aç gözlülük yüzünden ne zaman insanlar birbirlerine kıyar oldu, yapmayın yazıktır, insanlığınızı bir köşeye bırakmayın, ayrıca bu silahlar gerçekten yasaklansın bu nedir canı sıkılan çıkartıp vuruyor, içişleri bakanlığının bu konuya gerçekten el atması lazım ve biran önce önlem alması gerekiyor. . .
Cevap Yaz 0 1
RİCK GRİMES:oha
Cevap Yaz 0 14
MEMET33:A. METE IŞIKARA, İNSANI DEPREM DEĞİL BİNALAR ÖLDÜRÜR. DEMİŞTİ, HAKLI, YANİ BİZİ HASTALIK DEĞİLDE CEHALET ÖLDÜRECEKTİR. . .
Cevap Yaz 0 11
BJK:GEÇ KALDIK HER ZAMAN Kİ GİBİ GEÇ , ALLAH UYARIYOR UYANALIM ARTIK DAHA FAZLA GEÇ KALMADAN.
Cevap Yaz 0 11
YALANYALAN DÜNYA:Bizim millet corona dan daha teylikeli şu hale bak
Cevap Yaz 0 6
ORHAN:Ne Günlere Kaldık.
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