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Beylikdüzü'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Beylikdüzü'ndeki silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, zanlı gözaltına alındı.

20.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:32Beylikdüzü'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
'ndeki silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Caddesi'nde Murat Ü. ile Mustafa D, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa D, silahla vurularak yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sağ bacağından yaralanan Mustafa D'yi hastaneye kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Zanlı Murat Ü, olayda kullandığı silahla gözaltına alındı.

Beylikdüzü, Çamlık, Güncel

Kaynak: AA

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