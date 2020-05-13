BEYLİKDÜZÜ'NDE SİTEDE RAMAZAN ETKİNLİĞİ... BALKON VE PENCERELERDEN İLGİYLE İZLEDİLER

BEYLİKDÜZÜ'nde bir site yönetimi, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlardan dolayı bir araya gelemeyenler için site bahçesinde Ramazan etkinliği düzenledi.

13.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:52
BEYLİKDÜZÜ'nde bir site yönetimi, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlardan dolayı bir araya gelemeyenler için site bahçesinde Ramazan etkinliği düzenledi. Dualar edildi, sema gösterisi balkon ve pencerelerdeki site sakinleri tarafından ilgiyle izlendi.
Site yönetimi tarafından bahçede etkinlik için ses sistemi kuruldu. Sitede oturan bir ailenin 14 yaşındaki oğlu Abdulhekim Mimar, Kuran-ı Kerim okudu, dualar edildi. Site sakinleri, balkon ve pencerelerden Kur'an tilavetini dinleyerek daha sonra yapılan dualara eşlik ettiler. Site yönetimi tarafından getirilen 3 kişilik semazen ekibi de sema gösterisi yaptı.
'EVLERİNDE SIKILDIKLARI İÇİN
Site yöneticisi Ömer Sağlam, koronavirüs salgını nedeniyle herkesin yaklaşık 2 aydan bu yana evlerinde kaldığını hatırlatarak, şöyle konuştu Sitemizdeki komşularımız salgın ile mücadele kapsamında getirilen tüm kısıtlamalara kural ve kaidelere uyuyor. Evlerinde sıkıldıkları için bu tür etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerinde kalan komşularımız için okulda yapılan etkinliklerin aynısını sitemizde yaptık. Bugün de koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan komşularımıza Ramazan nedeniyle semazen getirdik hem duamızı yaptık. Site sakinlerinin bu stresli süreci atlatmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Herkes birbirine yardımcı olarak bu stresli günleri atlatacağız.
Yapılan etkinlik drone tarafından havadan da fotoğraflandı. BEYLİKDÜZÜ’NDE SİTEDE RAMAZAN ETKİNLİĞİ... BALKON VE PENCERELERDEN İLGİYLE İZLEDİLER

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan etkinliği, Kuran-ı Kerim, Güncel, Haber

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