Beylikdüzü'nde sonbahar hazırlığı

Sonbahara hazırlık aşamasında yollarda bakım ve onarım çalışmalarını yürüten ekipler yağmur suyu kanal ve ızgara temizliğinin yanı sıra Kış aylarında olası yoğun kar yağışına müdahale etmek adına şimdiden karla mücadele ekip ve ekipmanlarıyla kışa hazırlıyor.

Yaz aylarını geride bırakırken Beylikdüzü'nde gerekli tüm bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle yürüten Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Sonbahar ve Kış aylarına hazırlık çalışmalarına aynı özenle start verdi. Yaz ayları boyunca ilçe genelinde 40 bin ton asfalt çalışmasının yanı sıra yeni yol açma çalışmaları, yol yapım ve ıslah çalışmaları ve asfalt yama çalışmalarını yürüten belediye ekipleri aynı zamanda bakım ve onarım çalışmaları kapsamında; yolların güvenlik çizgilerinin çekilmesi, yaya geçidi ve kasislerde boyama işlemleri, okullarda bulunan saha ve oyun alanlarının çizimlerini tamamladı. Mevsimsel yağışlar ve kar sularının taşkınlık gibi olumsuzluklara sebebiyet vermemesi adına Sonbahar ve İlkbahar mevsiminin başlarında bölge genelindeki yağmur suyu hatlarının ve ızgaraların tıkalı olup olmadığını kanal görüntüleme aracı ile periyodik olarak kontrol ederek sorunlu ve tıkalı ızgaralara müdahale eden ekipler aynı zamanda yaz ayları boyunca ilçede süregelen bakım ve onarım çalışmalarını da uygun hava koşullarında devam ettirecek.

Beylikdüzü karla mücadeleye şimdiden hazır

Soğuk kış günleri yaklaşırken Beylikdüzü'nde yaşanacak olası yoğun kar yağışlarına karşı temkinli hareket eden Beylikdüzü Belediyesi, karla mücadele çalışmaları için depolarda tuz stoklama ve karla mücadelede kullanılacak araçların bakım ve onarımlarını da başlattı. İlçede bulunan yollarda da gerekli tüm çalışmaları yapan belediye ekiplerince aynı zamanda kanal ve ızgara temizliği de özenle gerçekleştirilirken yaz aylarında devam eden asfalt yama çalışmaları hava şartları uygun olduğu takdirde ilçede düzenli olarak yapılmaya devam edecek.