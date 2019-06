Beylikdüzü'nde spor ve eğlence bir arada yaşanıyor

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan 7'den 70'e her yaştan vatandaşın eğitici, eğlenceli ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi için birbirinden keyifli etkinlikler düzenliyor. Kültür İşleri Müdürlüğü'nün hazırladığı "Masal Atölyesi" ile 3 yaş ve 10 yaş arası çocuklar hem eğlenceli hem de eğitici saatler geçirirken, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği "Vadide Spor Var" etkinliğinde ise her yaştan vatandaş açık havada spor yapma imkanı buluyor.



Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, çocukların zihinsel gelişimine katkıda bulunmak ve onların kitap ile dost olarak büyümelerini sağlamak amacıyla oldukça faydalı bir etkinlik düzenliyor. Yaşam Vadisi 1. Etapta yer alan Sanatla Yaşam Atölyeleri alanında gerçekleşen Masal Atölyesi'ne katılan çocuklar, etkinlik süresince hem eğlenceli hem de eğitici saatler geçirme imkanı buluyor. Çocukları ile birlikte atölye çalışmasına katılan ebeveynler ise güzel yaz akşamlarında vadinin tadını çıkarıyor. Çocukların küçük yaşlarda masallar ile okuma alışkanlıklarının ve hayal güçlerinin gelişmesine katkı sağlayan Masal Atölyesi, Haziran ayı boyunca her akşam saat 20.00'da başlıyor. Ayrıca, 21 Haziran Cuma günü saat 19.00'da Masal Atölyesi'nden hemen önce yine Sanatla Yaşam Atölyeleri alanında Çocuk Şenliği gerçekleşecek.



Yaşam Vadisi'nde Yaz Dinamik Geçiyor



Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği "Vadide Spor Var" etkinliğinde ise 7'den 70'e her yaştan vatandaş açık hava da spor yapma imkanı buluyor. "Yaşam Vadisi Yaza Dinamik Başlıyor" sloganından hareketle; pilates, zumba ve total body aktiviteleri Yaşam Vadisi 1. Etapta gerçekleşiyor. Kayıt gerektirmeyen ve her biri alanında uzman eğitmenler tarafından düzenlenen spor etkinliği 9 Ağustos Cuma gününe dek devam edecek. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için, www.beylikduzu.istanbul adresi ziyaret edilebilir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA