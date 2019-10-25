Haberler » 3. Sayfa » Beylikdüzü'nde taksici ile motosikletlinin tekme, tokat ve sopalı yol kavgası kamerada

Beylikdüzü'nde taksici ile motosikletlinin tekme, tokat ve sopalı yol kavgası kamerada

Beylikdüzü'nde taksici ile motosikletlinin tekme, tokat ve sopalı yol kavgası kamerada Beylikdüzü'nde yol verme kavgası: 1 yaralı Kavga sonrası kafasından ve ayağından yaralanan motosiklet sürücüsü hastanelik olduİSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir taksici ile motosikletli arasında yol verme...

25.10.2019 09:48
Beylikdüzü'nde taksici ile motosikletlinin tekme, tokat ve sopalı yol kavgası kamerada
Beylikdüzü'nde yol verme kavgası: 1 yaralı
Kavga sonrası kafasından ve ayağından yaralanan motosiklet sürücüsü hastanelik oldu
İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir taksici ile motosikletli arasında yol verme tartışması yüzünden çıkan kavgada tekme, tokat ve demir sopalar havada uçuştu. Kavgada motosikletli yaralanarak hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir motosiklet sürücüsü ile taksi sürücüsü dört yol ağzında yol verme kavgası yüzünden tartıştı. Çıkan tartışma sonrası küfürleşen taraflar araçlarından indi. Tartışma sırasında taksici bagajından aldığı sopa ile motosiklet sürücüsüne saldırdı. Dakikalarca süren kavgada tarafları, vatandaşlar güçlükle ayırdı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Kafasından ve ayağından yaralanan motosiklet sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Taksi sürücüsü ile polis merkezine götürüldü.
Tekme, tokat ve sopalı kavga kamerada
Yaşanan yol verme kavgası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kavşakta iki tarafında aniden durarak araçlarından inmesi ve sonrasında birbirlerine vurma anları yer alıyor. Görüntülerin devamında ise taksi sürücüsünün bagajından sopa çıkararak motosiklet sürücüsüne vurması vatandaşların ise ayırmaya çalıştığı görülüyor.
Beylikdüzü'nde taksici ile motosikletlinin tekme, tokat ve sopalı yol kavgası kamerada

Beylikdüzü, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:17 Adıyaman'da kayıp şahıs ölü bulundu
10:54 Çocuğun cep telefonunu elinden böyle alıp kaçtı
10:51 Sondaj çalışması ile açığa çıkan gaz mahalleliyi sokağa döktü
10:25 4 kişiyi öldüren cani için rapor bekleniyor
10:21 'Mahallenin namusuyla nasıl oynarsın' diyerek darp ettikleri şahsa senet imzalattıran 3 kişi...
10:13 Öğrenciler okul çıkışı dehşeti yaşadı: 2 yaralı
09:57 Özel çocuklar sahaya çıktı, Mehmetçiğe asker selamıyla destek verdi
25.10.2019 11:24:54