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Beylikdüzü'nde trafik kazası: 5 yaralı

Beylikdüzü'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

15.10.2019 17:10Beylikdüzü'nde trafik kazası: 5 yaralı
Beylikdüzü'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda seyreden A.Ş. idaresindeki 34 NYN 80 plakalı otomobil dönüş sırasında, Beykent istikametine giden M.F.Ü'nün kullandığı 34 ANC 354 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan M.F.Ü'nün aracı, kaldırıma çıktıktan sonra durabildi.
Kazada, otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Beylikdüzü, Selim, Güncel

Kaynak: AA

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