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Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu

Beylikdüzü'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 720 gram metamfetamin, 480 ampul uyuşturucu madde ele geçirildi.

31.07.2019 16:03 Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu
Beylikdüzü'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 720 gram metamfetamin, 480 ampul uyuşturucu madde ele geçirildi.
Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından 17 Temmuz'da şüphelilerin içinde bulunduğu aracı, Marmara Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde durdurdu.
Araçta ve şüphelilerin üst aramasında 720 gram metamfetamin, 480 ampul efedrin hidroklorür ile 3 bin 930 lira ele geçirildi.
Araçtaki Hakan B. (37), Gülizar B. (22), Burak T. (29) ve Mehtap B. (39) gözaltına alındı.
Zanlılardan Mehtap B'nin Sahil Mahallesi'ndeki evinde bulunan ve hakkında "tehdit, hareket ve kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçundan aranması olan Metin A. (53) da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehtap B. ve Metin A. tutuklandı, Burak T. ve Gülizar B. serbest bırakıldı, Hakan B. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Beylikdüzü, Güncel

Kaynak: AA

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