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Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu

BEYLİKDÜZÜ'nde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

31.07.2019 16:39 Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu
BEYLİKDÜZÜ'nde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
Beylikdüzü İlçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu madde satışı yaptıklarını değerlendirdikleri şüphelileri takibe aldı. Ekipler, 2 aylık takibin ardından şüphelilerin içinde bulunduğu aracı 17 Temmuz günü saat 21.30 Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde durdurdu. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 720 gram Metamfetamin, 480 adet ampul Efedrin Hidroklorür ve 3 bin 930 lira para ele geçirildi. Araçta bulunan Hakan B.(37), Gülizar B.(22), Burak T.(29) ve Mehtap B.(39) gözaltına alındı.
Sorgusu yapılan Mehtap B.'nin Sahil Mahallesi'nde bulunan evinde yapılan aramada ise 59,85 gram Metamfetamin ele geçirildi. Mehtap B.'nin, Esenyurt Akevler Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise "Tehdit, Hakaret ve Kişilerin Huzur ve Sükünunu Bozmak" suçlarından arandığı tespit edilen Metin A. (53) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burak T. ve Gülizar B. savcılık tarafından serbest bırakıldı. Hakan B. hakkında Adli Kontrol hükümleri uygulanırken, Mehtap B. ve Metin A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



Beylikdüzü, Güncel

Kaynak: DHA

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