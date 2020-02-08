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Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu

BEYLİKDÜZÜ'nde uyuşturucu madde satışı yapan kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

08.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:46Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu

BEYLİKDÜZÜ'nde uyuşturucu madde satışı yapan kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yakuplu Mahallesinde "İsko" lakaplı bir kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığını belirledi. Bu bilgi üzerine çalışma başlatan polis, "İsko" olarak bilinen uyuşturucu satıcısının adresini tespit etti. Şüphelinin yakalanması için operasyon başlatan polis, İsko lakaplı İsmail D.(24)'nin Yakuplu Mahallesindeki evine baskın düzenledi. Operasyonda İsmail D. yakalanarak gözaltına alınırken,  evinde yapılan aramalarda ise 432,14 gram bonzai, 2 tüfek, tabanca ve 11 mermi ele geçirildi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanadı.



Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü, Güncel

Kaynak: DHA

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