BEYLİKDÜZÜ'NDE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Beylikdüzü'nde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan 4 şüphelinin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

29.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:08
Beylikdüzü'nde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan 4 şüphelinin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri, şüphelilerin uyuşturucuyu temin ettiği adrese de operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 9 kişi gözaltına alındı.
Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Otomobildeki 4 şüphelinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine polis ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Otomobil, Büyükşehir Mahallesi'nde ekipler tarafından önü kesilerek durduruldu. Otomobilde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 14 gram metamfetamin ve 4 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan Ahmet Uğur Ç. (33), Cem Ü. (34), Abdülcabbar S. (24) ve Göksel B. (48) isimli şüpheliler de gözaltına alındı.
Ekipler ayrıca şüphelilerden Abdülcabbar S.'nin evinde de arama yaptı. Evde yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, 40 gram esrar ve 26 extacy uyuşturucu hap ele geçirildi.
Soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri, şüphelilerden Ahmet Uğur Ç.'nin uyuşturucuyu Kirve lakaplı Ahmet K. (52)'dan aldığını belirledi. Ekipler, Ahmet K.'nın Fevzi Çakmak Mahallesi Münir Nesneli Sokak'taki evine de operasyon düzenledi. Operasyonda Ahmet K. (52), Ayşegül Y.B. (56), Ayla E. (59), Kadir U. (35) ve Doğukan Y. (28) isimli şüpheliler, satmak için uyuşturucu madde paketlerken yakalandı. Ayrıca evde yapılan aramalarda 238 gram metamfetamin, 31 gram eroin, 2,75 gram afyon sakızı, 10 extacy hap, 3 hassas terazi ve 760 lira para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Göksel B., Ayşegül Yıldıran B., Ayla E., Kadir U. ve Doğukan Y. adli makamlarca serbest bırakıldı. Cem Ü., Abdücabbar S. ve Ahmet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahmet Uğur Ç. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine sevk edildi. BEYLİKDÜZÜ’NDE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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