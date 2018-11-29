Beylikdüzü'nde "Yeşil Alan" Protestosu

29 Kasım 2018 Perşembe 17:40



29 Kasım 2018 Perşembe 17:40

Beylikdüzü'nde bir grup vatandaş, imar planlarında "yeşil alan" olan yerin imara açılarak satılacağı iddiasıyla eylem yaptı.Kavaklı Mahallesi'nde toplanan vatandaşlar, söz konusu alana ilişkin çeşitli belgeleri göstererek, burasının Beylikdüzü Belediyesi'nce imara açılarak satılmaya çalışıldığı iddiasında bulundu. Gruptakiler, "Burası parktır, park olarak kalmasını istiyoruz." şeklinde slogan attı.Grup adına açıklama yapan Kenan Balcı, satılacağı ileri sürülen yerin 20 yıl önce park alanı ilan edildiğini savundu.Söz konusu alanın halka ait olduğunu belirten Balcı, şunları söyledi:"Burası 5 senedir bataklık halindeydi, daha kötüydü, biraz düzelttim. Altı ay önce komşulardan bana tepki geldi. Dediler ki; 'Kenan Bey, dükkanın park alanını kendi mülkün yapıyorsun, çevirmişsin', Böyle bir şeyden haberim yok, biz yapmadık. Araştırdık, Büyükşehir Belediyesi'ne dosya sunmuşlar, burayı birisine vermeye çalışıyorlar. Büyükşehir Belediyesi'ne itiraz ettik, onlar da reddederek, buranın yeşil alan kalmasına karar verdi. 10 gün önce haber geldi, burası yine birisine verilmek isteniyor. Burası halkın yeri, halkın olarak kalmasını istiyoruz. Tüm yetkililerden buranın yeşil alan kalmasını rica ediyorum."Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeşil alan ve ağaçlandırmaya verdiği önem dolayısıyla teşekkür eden Balcı, yeşil alanın yok edilmesinin halka zulüm olduğunu sözlerine ekledi.