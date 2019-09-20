Haberler » 3. Sayfa » Haber

Beylikdüzü'nde yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Beylikdüzü'nde yürekleri ağza getiren kaza kamerada -Taksi ile hafif ticari araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 2 yaralı Kaza sonrası taksinin müşteri koltuğunda oturan kadın şoka girdiİSTANBUL - Beylikdüzü'nde taksi ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

20.09.2019 09:22
Beylikdüzü'nde yürekleri ağza getiren kaza kamerada
-Taksi ile hafif ticari araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 2 yaralı
Kaza sonrası taksinin müşteri koltuğunda oturan kadın şoka girdi
İSTANBUL - Beylikdüzü'nde taksi ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada taksideki yolcu şoka girerken, kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı.
Kaza, Perşembe günü saat 14: 30 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızla gelen hafif ticari araç ile karşı caddeye geçmeye çalışan taksi kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taksinin içinde bulunan müşteriler hafif yaralandı. Müşterilerden biri kazanın etkisiyle şoka girdi. Kazayı gören vatandaşlar taksinin başına geldiği sırada şoka giren kadını görüp müdahale etti.
Taksiden çıkarılan kadın kendine gelebilmesi için kaldırıma oturtuldu. Kaza nedeniyle araçlarda büyük zarar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşlara müdahale etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Beylikdüzü'nde yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Beylikdüzü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:45 Büyükşehir Belediyesi toplu nikah töreni için başvuru kayıtları devam ediyor
10:42 Diyarbakır'da öğretmen, öğrencilerinin gözü önünde bıçaklandı
10:40 Yaya geçidindeki feci kaza kamerada
10:39 Aydos Ormanı'nda yangının çıkış anı kamerada
10:39 Aydos Ormanı'nda yangının çıkış anı kamerada
10:35 Eyüp Sultan'da koca dehşeti kamerada
10:34 Rize'deki silahlı saldırının faili çektiği videoyla kendini savundu