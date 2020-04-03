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Beylikdüzü'nde yüz koruyucu siperlik dağıtımına devam edildi

Korona virüs salgınına karşı tüm birimleriyle mücadele eden Beylikdüzü Belediyesi, sağlık çalışanları için ürettiği 3 bin adet yüz koruyucu siperliğin dağıtımına devam etti.

03.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:41
Beylikdüzü'nde yüz koruyucu siperlik dağıtımına devam edildi
Korona virüs salgınına karşı tüm birimleriyle mücadele eden Beylikdüzü Belediyesi, sağlık çalışanları için ürettiği 3 bin adet yüz koruyucu siperliğin dağıtımına devam etti.

Belediye ekipleriyle birlikte dağıtımlara katılan ve siperlikleri sağlık çalışanlarına bizzat teslim eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, öz verili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ederek, ihtiyaç halinde siperlik takviyelerinin de yapılacağını belirtti. Sağlık çalışanları ise bu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Sizi burada görmek bize moral verdi, düşünüldüğümüzü görmek bile bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Hastane ve Aile Sağlık Merkezlerine dağıtılıyor

İlçe genelinde hastane ve aile sağlık merkezlerinin yanı sıra ilçe sağlık müdürlüğü ile eczanelere de dağıtılacak olan siperliklerin belediye ekipleri tarafından tamamen steril bir ortamda hazırlandığını ifade eden Başkan Çalık, "Korona virüsün ülke genelinde yayılım hızının artmasıyla birlikte sağlık sektöründe oluşabilecek olası aksamalara karşı siperliklerin imalatını ekiplerimizle birlikte yapıyoruz. Virüse karşı verdiğimiz bu savaşta, en ön cephede kahraman sağlık çalışanlarımız bizleri canları pahasına koruyarak mücadele ediyor. Bizler de onların hayatını kolaylaştırmak adına Beylikdüzü Belediyesi olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu kötü günleri hep beraber aşacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Beylikdüzü Belediyesi, Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü, Güncel
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