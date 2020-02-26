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Beylikdüzü'nde zabıta trafik ekipleri görev başında

Beylikdüzü'nde, sabah saatlerinde ana erterlerde yaşanan trafik yoğunluğuna Beylikdüzü Belediyesi zabıta trafik ekipleri çözüm oluyor.

26.02.2020 10:19 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:19Beylikdüzü'nde zabıta trafik ekipleri görev başında

Trafiğin en yoğun olduğu 08:15-09.00 ve 17:00-19:00 saatleri arasında, Anadolu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda oluşan trafik sıkışıklığına anında müdahale eden ve trafik akışını rahatlatan zabıta trafik ekipleri, vatandaşların güne stressiz başlamaları ve günü huzurlu bitirmeleri için çalışıyor.

Belediyesi Müdürlüğü'ne bağlı zabıtalar, özellikle sabah saatlerinde Beylikdüzü'nün ana arterlerinde yaşanan trafik yoğunluğuna bağlı oluşan trafik sıkışıklığını gidererek vatandaşların Beylikdüzü'ne giriş ve çıkışlarını rahat ve sakin bir şekilde yapmalarına yardımcı oluyor. Altı senedir sürdürülen uygulama, sürücüler tarafından da beğeni ile karşılanıyor.

TRAFİK SIKIŞIKLIĞINA ANINDA MÜDAHALE

Ana arterlerde oluşan trafik yoğunluğunu gidermek için görev yapan zabıta ekiplerinin ilçedeki trafik sorununu en aza indirmek için yoğun bir mesai harcadıklarını söyleyen Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürü Atila Uysal "Hafta içi Anadolu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nın kesiştiği Park Teras'ın önünde, hafta sonu da trafiğin yoğun olduğu yerlerde ve Beylik Pazarı'nın içinde ve çıkışlarda, dört motorize, beş trafik, bir komiser, bir amir arkadaşımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.


Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Zabıta, Sabah, Güncel

Kaynak: Bültenler

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