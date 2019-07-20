Haberler» 3. Sayfa» Haber

Beylikdüzü'ndeki cinayetin detayları ortaya çıktı

Beylikdüzü'nde eşi Özlem Ergül'ü öldürüp kayınbabasını ağır yaralayan Ali Ekber Ergül olay yerinde intihar etmişti.

20.07.2019 17:12 Beylikdüzü
Beylikdüzü'nde eşi Özlem Ergül'ü öldürüp kayınbabasını ağır yaralayan Ali Ekber Ergül olay yerinde intihar etmişti. Olay sonrası Ergül çiftinin cenazeleri aynı araca konulup morga kaldırıldı. Özlem Ergül'ün bir süre önce boşanmak için avukat ile görüştüğü öğrenilirken, kadının arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Büyükşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 12 yıldır evli olan Ali Ekber Ergül ve Özlem Ergül'ün O.E. ve E.E. isminde biri erkek diğeri kız iki çocuğu bulunuyor. 14 katlı binanın 5'inci katında oturan çiftin evine Özlem Ergül'ün babası Adıgüzel Altun ziyarete geldi. Ali Ekber Ergül çocuklarını ise bir yakını ile parka götürdü. Ardından evine çıkan Ergül, apartmanda daire kapısının önünde eşi ve kayınpederi ile bir süre tartıştı. Ali Ekber Ergül yanındaki silah ile önce kayınbabasını, ardından kendisinden boşanmak isteyen karısını vurdu. Ali Ekber Ergül daha sonra ise olay yerinde intihar etti. Olay sırasında orada bulunduğu öğrenilen kayınbirader ise yangın merdiveninden kaçarak bir arka sokakta bulunan karakola sığındı. Kayınbaba Adıgüzel Altun ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler olay yerinde inceleme yaparken konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ergül çiftinin cenazeleri aynı araca konularak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin incelemesi devam ederken, apartman görevlisi ise Ergül çiftinin bildikleri bir sorununun olmadığını söyledi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Beylikdüzü, Ali Ekber, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:24   Kamyonet yolcu otobüsüne çarptı: 1 yaralı
18:06   Çekmeköy'de bir apartmanda yangın paniği
17:57   Faciadan kıl payı dönüldü
17:52   Üsküdar açıklarında bir teknede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
17:51   Taksim'de bir kadının yardım çığlıkları kameralara yansıdı
17:46   Duvara çarpan otomobilin kaza anı araç kamerasında
17:21   Aranan zehir taciri polisten kaçamadı