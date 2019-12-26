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Eğlence mekanı önünde yabancı uyruklu grup güvenlikler tarafından feci şekilde dövüldü

İstanbul Beylikdüzü'nde bir eğlence mekanının özel güvenlik görevlileri, yabancı uyruklu grubu feci şekilde dövdü.

26.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:43 Eğlence mekanı önünde yabancı uyruklu grup güvenlikler tarafından feci şekilde dövüldü

, Büyükşehir mahallesinde bulunan eğlence mekanında 5 Mayıs'ta meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, gece kulübünde eğlenen Afrika uyruklu grupla mekan sahibinin yakınları arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yabancı grup dışarıya çıkarılmak istendi.

TEKME TOKAT DÖVÜLDÜLER

Bu sırada gruptakiler ile eğlence yerinin güvenlik görevlileri arasında gerginlik çıktı. 6 kişilik grup yaka paça dışarı çıkarılırken, güvenlik görevlisi merdivenlerde bekleyen gruptaki bir kişinin yüzüne tekme attı. Gruptakiler hızla kaçmaya çalışırken yakalanan 2 kişi içeriden sopalarla çıkan güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. 2 kişi tekme ve sopalarla feci şekilde dövüldü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Beylikdüzü, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

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