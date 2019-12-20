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Fırsat çadırına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

İstanbul Beylikdüzü'nde yılbaşına özel kurulan fırsat çadırına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çadırdaki ürünlerde yüzde 70'e varan indirimlerin olması vatandaşların yüzünü güldürdü.

20.12.2019 08:57 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:56

etkinlik alanına kurulan fırsat çadırında piyasada değerinin yarı fiyatına yüzlerce çeşit ürün yılbaşına özel satışa sunuldu. Yüzlerce vatandaş merakla beklediği indirimin gelmesi ile fırsat çadırlarına akın etti. Çadırda giyim, mutfak ve ev eşyalarının yanı sıra birçok üründe yüzde 70'ye varan indirim vatandaşların yüzünü güldürdü. Ayrıca fırsat çadırının yanına kurulan başka bir çadırda da vatandaşlara hem doğal yöresel ürünleri tadabilme hem de satın alabilme imkanı sağlandı. Öte yandan çadırda yurt dışından gelen ziyaretçiler özellikle kürk ve deri ceketlere ilgi gösterdiği görüldü.

"DEVLET EKONOMİMİZE DESTEK OLUYORUZ"

Tüm İstanbulluları yüzde 70'e varan fırsat çadırına davet eden reyon yöneticisi Sabri Eser, "Yılbaşı özel çadırında giyim, ayakkabı, çantada yüzde 70'e varan indirimler var. Bir deri mont normal mağazalarda bin 500 bin TL olurken burada 500 TL'ye satıyoruz. Bir kürk burada 500 TL. Bütün İstanbul'u Beylikdüzü etkinlik alanındaki çadıra davet ediyorum. Fiyatlarımız çok iyi alışverişin kalbi Beylikdüzü Meydan'da atacak. Bizler İstanbul'un bir çok noktasında ayakkabıdan çantaya, giyimden ev mutfak eşyalarına yüzde 70 oranında indirim ile ülkemiz ekonomisine ciddi anlamda destek oluyoruz. Bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Allah devletimize milletimize güç versin" dedi.

FİYATLAR YARI YARIYA

Fırsat çadırında fiyatların yarı yarıya olduğunu belirten Metin Karaman, "Bu malın aynısını bin TL civarında sormuştum. Burada fiyatlar neredeyse yarı yarıya" diye konuştu.

HALK MEMNUN

Fiyatların çok uygun olduğunu söyleyen Aslı Ser, "Fiyatlar gayet iyi uygun ben çok beğendim. Ama seçeneklerde çok dışarıya göre fiyatlar tabii ki daha uygun. Yakın çevrede yaşayanlar bence buraya gelsin" ifadelerini kullandı.

Fırsat çadırına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

Beylikdüzü, İstanbul, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA


Ekonomi

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