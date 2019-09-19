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Beylikdüzü'ndeki motosiklet hırsızları kamerada

Beylikdüzü'nde motosikletli iki hırsız dakikalar içinde kilidini kırdıkları yaklaşık 20 bin liralık motosikleti çaldı.

19.09.2019 12:49Beylikdüzü'ndeki motosiklet hırsızları kamerada

Beylikdüzü'nde motosikletli iki hırsız dakikalar içinde kilidini kırdıkları yaklaşık 20 bin liralık motosikleti çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay 5 Eylül'de Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan bir site önünde meydana geldi. Gece çalışan Faruk Emre Yıldırım motosikletiyle sabah saatlerinde evinin önüne geldi. Motosikletini site önüne park eden Yıldırım motosikletin disk kilidini de takarak evinde girdi. Bir süre sonra sitenin önüne motosikletle gelen iki şüpheliden biri motosikletin yanına geldi. Etrafı kolaçan eden şüpheliler motosikletin direksiyon kilidini ve ardından disk kilidini kırarak motosikleti hareket ettirdi.  Yanından geçen bir araca da aldırış etmeyen hırsızlar motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 20 bin lira değerinde motosikleti çalınan Yıldırım polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamera görüntüsü
-Şüphelilerin motosikleti çalması
-Motosiklerle gitmeleri


- İstanbul

Beylikdüzü, Eylül, Güncel

Kaynak: DHA

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