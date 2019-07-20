Haberler» Güncel» Haber

BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ OLAY: EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KAYINPEDERİNİ YARALAYIP İNTİHAR ETTİ (2)

BEYLİKDÜZÜ'nde bir kişi, eşini ve kayınpederini silahla vurduktan sonra intihar etti.

20.07.2019 14:01 BEYLİKDÜZÜ
BEYLİKDÜZÜ'nde bir kişi, eşini ve kayınpederini silahla vurduktan sonra intihar etti.
Beylikdüzü'nde bulunan 14 katlı binanın 5. katındaki dairede meydana gelen olayda, Ali Ekber Ergül henüz belirlenemeyen bir sebepten tartıştığı eşi Özlem Ergül ve kayınpederi Adıgüzel Altun'u silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.
Silah sesi ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İçeri giren polisler, Ergül çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kayınpederin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde polisin incelemesi sürüyor.
Görüntü Dökümü:
-------
-Olay yeri
-Yaralının çıkarılması
-Polis ekipleri
-Detaylar

DHA FEED



Kaynak: DHA
Beylikdüzü, Ali Ekber, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:36   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı
15:36   Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'nci yıl dönümü kutlandı
15:36   Protestoların sürdüğü Hong Kong'da polis patlayıcı ele geçirdi
15:35   Yeni keşif 'Kara Leylek Kanyonu'
15:34   Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e çıktı
15:34   Yaralı kaplumbağa, tedaviye rağmen öldü
15:33   Yaşanılır Torbalı için akademik çözüm