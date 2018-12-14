Beylikdüzü'ndeki Teknenin Alabora Olması Davası

14 Aralık 2018 Cuma 12:56



14 Aralık 2018 Cuma 12:56

Beylikdüzü'nde denize açıldıktan alabora olan teknedeki 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda, tekne sahibi olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Yılmaz Bodur ile avukatı katıldı. Duruşmada, hayatını kaybedenlerin aileleri de hazır bulundu.Duruşmada, tanık olarak dinlenilen Aytaç Saydam, limanda kooperatif başkanı olduğunu, sanığın kendilerine üye olduğunu anlatarak, olayda hayatını kaybedenleri tanıdığını söyledi.Kaza yapan tekneyi yaşamını yitiren Hüseyin Karaman ve İlyas Bostancı'nın kullandığını savunan Saydam, "Bana gelip, 'Başkanım bu tekneyi kullanıyoruz. Bize yer verebilir misiniz?' dediler. Ben de evrak vermelerini söyledim. Onlar da 'evrak yok' dediler. Ben de 'evrak yoksa barınamazsınız' dedim. Onlar da limanın yanında boş bir cep vardı. Bizim sorumluluk alanımız dışında olduğu için barındılar." diye konuştu.Tanık Turgay Sorhun da güvenlik bot kaptanı olduğunu, olay günü ölen İlyas Bostancı'nın telsizden 'batıyoruz", "batıyoruz" diye bağırdığını aktararak, "Biz olay yerine giderken zaten Yılmaz olay yerine gitmişti. Yılmaz, İlyas'ı denizden çıkarıp bize vermişti. Olay günü Yılmaz'ın üzerinde balık elbisesi yoktu diye hatırlıyorum. Yılmaz, teknede değildi. Olay yerinde başka bir tekne daha vardı. Yılmaz, bu tekne ile gelmişti." ifadelerini kullandı.Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.İddianamedenBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Beylikdüzü'nde 29 Aralık 2016'de Ambarlı Limanı açıklarında saat 05.30 sıralarında suya gömülen teknedeki İlyas Bostancı ve Hüseyin Karaman'ın yaşamını yitirdiği anlatılıyor.Hayatını kaybedenlerin yakınlarının, Bostancı ve Karaman'ın sanık Yılmaz Badur'un yanında çalıştıklarını, olay günü de yine Badur'la birlikte avlanmak amacıyla açılırken kazanın yaşandığını söyledikleri aktarılan iddianamede, bu kişilerin, kazanın gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle kazanın meydana geldiği yönündeki ifadelerine yer veriliyor.İddianamede, hazırlanan bilirkişi raporunda, iş kazasının oluşumunda kasıt unsuru bulunmadığı ancak kazanın özen ve dikkat yükümlülüğüne aykırı davranma sebebiyle meydana geldiğine yer verildiği vurgulanarak, raporda işveren Yılmaz Badur'un olayın meydana gelmesinde "asli kusurlu" olduğu, ölen Hüseyin Karaman ve İlyas Bostancı'nın ise "tali kusurlu" olarak belirtildiği kaydediliyor.İddianamede, sanık Yılmaz Badur hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.