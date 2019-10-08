Beylikdüzü'ndeki yaşam alanları kent estetiğine uygun hale getiriliyor

Yaşam alanlarını daha fonksiyonel ve modern bir görünüme kavuşturan ekipler Beylikdüzü'nün 10 mahallesinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında; zemin, bordür, boya, örgü tel, panel çit, basketbol sahası ve futbol sahası yenileme işlemlerine hız kesmeden devam ediyor.

Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde bulunan parkların ve spor sahalarının tamir ve bakım çalışmalarına başladı. Zaman içerisindeki kullanımla birlikte eskiyen, yıpranan imalatlarının yeniden işlevsel duruma getirilebilmesi ve kullanıcılar tarafından daha fonksiyonel kullanılabilmesi amacıyla titizlikle çalışan ekipler 10 mahallede sürdürülen çalışmalar kapsamında; sert zemin, kauçuk-epdm zemin, bordür, boya, örgü tel, panel çit, basketbol sahası ve futbol sahası yenileme işlemlerine hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler Daha Fonksiyonel Ve Modern Bir Görünüm İçin Çalışıyor

İlçe genelindeki tüm yaşam alanlarını daha fonksiyonel ve modern bir görünüme kavuşturan ekipler, bir yandan yeni alanlar oluştururken, diğer yandan da mevcut alanların revize işlemleri için hummalı bir çalışma sürdürüyor. Beylikdüzü'ndeki park, bahçe, dinlenme ve spor alanlarında yapılan bakım ve yenileme çalışmalarını kent estetiğine uygun bir hale getirerek her yaştan vatandaşın kullanımına sunulduğunu belirten Park ve Bahçeler Müdürü Ziya Duman, tamir bakımı yapılan ve yapımına devam edilen spor sahalarını şöyle sıraladı; "Adnan Kahveci Mahallesi'nde 5 adet, Barış Mahallesi'nde 3 adet, Büyükşehir Mahallesi'nde 2 adet, Cumhuriyet Mahallesi'nde 1 adet, Dereağzı Mahallesi'nde 3 adet, Gürpınar Mahallesi'nde 3 adet, Marmara Mahallesinde 7 adet ve Yakuplu Mahallesi'nde 2 adet olmak üzere toplamda 25 adet spor sahamızın büyük kısmında çalışmalarımıza başladık."

57 Parkın Tamir Ve Bakım Onarım İşlemleri Başladı

Çocukların gönüllerince oyun oynayabilecekleri parkların sayısını ve ilçedeki yeşil alan miktarının arttırılacağını vurgulayan Duman; "Adnan Kahveci Mahallesi'nde 13 adet, Barış Mahallesi'nde 10 adet, Büyükşehir Mahallesi'nde 6 adet, Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 adet, Dereağzı Mahallesi'nde 6 adet, Gürpınar Mahallesi'nde 2 adet, Kavaklı Mahallesi'nde 4 adet, Marmara Mahallesi'nde 6 adet, Sahil Mahallesi'nde 3 adet ve Yakuplu Mahallesi'nde 3 adet olmak üzere toplamda 57 parkın tamir ve bakım onarım işlemlerine başladık. Tüm bu işlemleri yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Beylikdüzü'nü İstanbul'un en yeşil ve nitelikli ilçelerinden biri haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.