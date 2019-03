Kaynak: AA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Artık Beylikdüzü'ne metroyu getirme zamanı geldi değil mi? Yenikapı-Sefaköy-TÜYAP hattı Beylikdüzü'nden de geçiyor. Hayırlı olsun." dedi.Yıldırım, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde düzenlenen AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık'ın proje tanıtım toplantısına katıldı.Toplantıda konuşan Yıldırım, Beylikdüzü'nün İstanbul'un en genç ilçelerinden olduğunu, çok hızlı büyüdüğünü ve potansiyelinin büyük olduğunu aktararak, "Amacımız, milletimizin gülen yüzünü görmek, yaşam kalitesini artırmak. Bunun için daha çok çalışacağız. Artık Beylikdüzü'ne metroyu getirme zamanı geldi değil mi? Yenikapı-Sefaköy-TÜYAP hattı Beylikdüzü'nden de geçiyor. Hayırlı olsun. TÜYAP 'ta bir aktarma merkezi kuracağız. 15 yıllık geçmişimize bakıp, neyi yapıp yapamayacağımızı daha iyi anlayacaksınız." diye konuştu.Beylikdüzü'nde yeşil koridorlar oluşturacaklarını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:"Bu yeşil koridorlarla birlikte mavi ile yeşili buluşturacağız. Burayı yeşil bir ilçe haline getirmek için çok güzel projelerimiz var. İstanbul'un derelerinin hepsini yeniden ihya ediyoruz, böylece Marmara'yı Kuzey Ormanları ile birleştiriyoruz. 500 bin metrekareden daha fazla yeşil alanı Beylikdüzü'ne kavuşturmuş oluyoruz. Her şey çok daha güzel olacak. 16 yıl boyunca Türkiye'nin her köşesine hizmet ve yollar götürdük. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Ancak yolları böleriz de ülkeyi böldürmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Farklarımız bizim zenginliğimizdir. İstanbul hoşgörünün, kardeşliğin, huzurun başkenti olacak. İstanbul bir dünya şehri. İstanbul, Avrupa'nın 13. büyük şehri."Yıldırım, İstanbul'a en kapsamlı hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezini de açacaklarını belirterek, gençler için teknoloji merkezleri oluşturacaklarını, yeni okul ve spor salonları yaptıracaklarını söyledi.Binali Yıldırım, Beylikdüzü'nün önemli bir ilçe olduğunu vurgulayarak, 31 Mart'ta Beylikdüzü'nde Cumhur İttifakı'nın ipi göğüslemesinin ve zaferi kazanmasının ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi."Beylikdüzü'ne değer katacağız"AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık ise ilçenin nüfusunun sürekli arttığına dikkati çekerek, "Nu¨fusla birlikte sorunlar da bu¨yu¨yor. Ancak c¸o¨zu¨m u¨retilmiyor. Beylikdu¨zu¨'nu¨n yas¸am kalitesi 5 yıldır su¨rekli geri gidiyor. Beylikdu¨zu¨ degˆer kaybediyor, Beylikdu¨zu¨'nde yas¸ayanlar mutsuz oluyor. Bu¨tu¨n sorunların ve ihtiyac¸ların farkında olarak Beylikdu¨zu¨'nu¨n sadece bugu¨nu¨nu¨ degˆil, gelecek 40 yılını du¨s¸u¨nerek projeler u¨rettik. C¸o¨zu¨m belediyeciligˆi anlayıs¸ıyla Beylikdu¨zu¨'ne degˆer katmak ic¸in yola c¸ıktık." diye konuştu.Ulas¸ım bas¸ta olmak u¨zere altyapı yatırımlarının hızla yenilenmesi, yeni projelerin devreye sokulmasının Beylikdu¨zu¨'nde yas¸am kalitesini arttıracağına işaret eden Işık, bu doğrultuda çalışmalar yapacaklarını söyledi.Konuşmasının devamında projelerini anlatan Işık, şu bilgileri verdi:"Yeni alt geçitler, yeşil tramvay, deniz otobüsü ve metro ile kentimizde yaşam kolaylaşacak. Beylikdüzü'nde ulaşım rahatlayacak. Her mahalleye kazandıracağımız nitelikli okullarla kentimizde sınıf mevcutlarını azaltıp, eğitim kalitesini yükselteceğiz. Bilim ve Teknoloji Vadisi'yle çocuklarımız artık yazılım atölyeleri ve bilim laboratuvarlarıyla buluşacak. Yapay zeka, robotik kodlama ve bilişim ile donatılmış Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni kentimize kazandıracağız. Her mahallemize kazandıracağımız yaşam merkezlerinde, kütüphane, ders çalışma alanları, genç, kadın ve yaşlı koordinasyon merkezleri, taziye alanları ve sosyal donatı bölümleri yer alacak."Işık, Beylikdüzü'ne yeni kültür alanları da kazandıracaklarını dile getirerek, çim sahalar, tenis kortları gibi spor alanlarının da öncelikli projeleri arasında olduğunu kaydetti.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, programın ardından Beylikdüzü MHP İlçe Başkanlığı ile AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.